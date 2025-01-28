Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:33, 28 января 2025Бывший СССР

В ДНР рассказали о казни российских пленных бойцами ВСУ

РИА Новости: ВСУ казнили российских пленных в Новогродовке
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) казнили российских пленных в Новогродовке Донецкой народной республики (ДНР). Об этом рассказала местная жительница Елена в беседе с РИА Новости.

«Видела, как украинцы казнили русских (....) Были привезены из Авдеевки фургоны, у них были закрыты глаза, связаны руки, ноги. Сначала просто сильно били, в пятки, в общем в то, что болевое. А потом их расстреливали» — рассказала Елена.

О переходе Новогродовки под контроль Вооруженных сил (ВС) России стало известно в августе 2024 года. Тогда также сообщалось о взятии российскими военными сел Мемрик и Калиново на покровском направлении в ДНР.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Карлсон заявил о попытке администрации Байдена убить Владимира Путина. Каких-либо подробностей журналист не раскрыл

      В Курской области сорвали ротацию подразделений ВСУ

      Минобороны раскрыло подробности о ночных попытках атак ВСУ на Россию

      Россия обратилась в ООН из-за героизации нацизма

      Нарышкин допустил ослабление Западом экномического давления на Россию

      Раскрыты масштабы фишинговых атак в России

      В России охранники стали тратить на женщин больше айтишников

      Названы способы увеличить продолжительность страстного секса

      Минобороны показало кадры из освобожденного курского Николаево-Дарьино

      Трамп приказал накрыть США «Железным куполом»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше