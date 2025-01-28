В ДНР рассказали о казни российских пленных бойцами ВСУ

РИА Новости: ВСУ казнили российских пленных в Новогродовке

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) казнили российских пленных в Новогродовке Донецкой народной республики (ДНР). Об этом рассказала местная жительница Елена в беседе с РИА Новости.

«Видела, как украинцы казнили русских (....) Были привезены из Авдеевки фургоны, у них были закрыты глаза, связаны руки, ноги. Сначала просто сильно били, в пятки, в общем в то, что болевое. А потом их расстреливали» — рассказала Елена.

О переходе Новогродовки под контроль Вооруженных сил (ВС) России стало известно в августе 2024 года. Тогда также сообщалось о взятии российскими военными сел Мемрик и Калиново на покровском направлении в ДНР.