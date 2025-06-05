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00:18, 5 июня 2025Наука и техника

Пробуждение супервулкана признали угрозой для миллионов людей

Daily Mail: В районе Кампи-Флегрей произошло землетрясение магнитудой 4,4
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Falk2 / Wikimedia

Серия мощных землетрясений в районе Кампи-Флегрей — одного из крупнейших супервулканов на планете — вновь вызвала тревогу среди ученых. В мае в регионе к западу от Неаполя произошло землетрясение магнитудой 4,4 — самое сильное за последние 40 лет. Всего за полгода зафиксировано более 3000 подземных толчков — аномально высокая активность для этой зоны. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным Национального института геофизики и вулканологии Италии, глубина залегания магмы составляет всего несколько километров, а выбросы углекислого газа достигли 5000 тонн в сутки. Это свидетельствует о нарастающем давлении и возможном продвижении магмы к поверхности. Ученые предупреждают: если «крышка» из земной коры ослабнет, может произойти прорыв.

Анализ почвы в кратере Сольфатара показал: около 80 процентов выходящих газов поступают напрямую из магматической камеры. Одновременно фиксируется медленное поднятие земли — только в районе города Поццуоли поверхность поднялась почти на полтора метра с 2005 года. Это явление известно как брэдисеизм и является характерным предвестником извержений.

Исследователи предупреждают: если сдвиги в коре перейдут от деформации к трещинообразованию, вероятность извержения резко возрастет. Последний раз Кампи-Флегрей извергался в 1538 году, но в древности его активность уже приводила к глобальным катастрофам. Сейчас в зоне потенциальной опасности живут более 4 миллионов человек.

Ранее ученые зафиксировали признаки активности вулкана Утурунку в Боливии, считавшегося «спящим» более 250 тысяч лет. Под его кратером обнаружили газовый резервуар и гидротермальную систему, постепенно поднимающую поверхность земли.

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