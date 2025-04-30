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16:58, 30 апреля 2025Наука и техника

Спящий вулкан подал признаки жизни

PNAS: Вулкан Утурунку демонстрирует признаки внутренней активности
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Albert Backer / Wikimedia

Вулкан Утурунку на юго-западе Боливии, считавшийся неактивным более 250 тысяч лет, демонстрирует признаки внутренней активности. Исследование международной группы геофизиков опубликовано в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Последнее извержение Утурунку произошло четверть миллиона лет назад, но в последние десятилетия в районе фиксируются слабая сейсмическая активность и выбросы газа. Поверхность вокруг вулкана постепенно деформируется, образуя характерную форму с опущенными краями и приподнятым центром.

Анализ данных более чем 1700 землетрясений позволил исследователям реконструировать внутреннюю структуру вулкана. По аналогии с МРТ, волны, проходящие через разные слои породы, позволяют определить расположение полостей, жидкости и газов. Результаты показали наличие гидротермальной системы и газового резервуара под кратером, который медленно поднимает поверхность — примерно на 1 сантиметр в год.

Несмотря на подземную активность, поводов для тревоги нет: исследователи не ожидают извержения в обозримом будущем. Однако Утурунку представляет интерес не только как потенциальный источник риска, но и как объект для изучения минералообразующих процессов. Потоки горячей воды и газа могут переносить полезные элементы — например, медь — и откладывать их в подповерхностных залежах.

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