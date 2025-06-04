Стало известно о массированном ударе по военному аэродрому под Харьковом

«Военный обозреватель»: Военный аэродром в Чугуеве подвергся ракетному удару

Военный аэродром в Чугуеве Харьковской области подвергся массированному ракетному удару. Об этом информирует Telegram-канал «Военный обозреватель».

Подробности не приводятся.

Об ударе по городу также сообщило украинское издание «Страна.ua».

Ранее российский военный корреспондент Александр Сладков рассказал, что российские силы нанесли удар по населенным пунктам Харьковской области. По его данным, были поражены склады матобеспечения, ГСМ, логистически-транспортные узлы украинских войск к Липцам и Волчанску, ПВД и учебные центры.