Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Германия
1:2
Завершен
Португалия
Лига наций УЕФА|Лига А. 1/2 финала
Эдмонтон Ойлерз
Сегодня
03:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ — плей-офф|Финал. 1-й матч
Испания
Сегодня
22:00 (Мск)
Франция
Лига наций УЕФА|Лига А. 1/2 финала
Мирра Андреева
Завтра
12:00 (Мск)
Сара Эррани
Ролан Гаррос — парный разряд (ж)
00:26, 5 июня 2025Спорт

Тренер рассказала о последствиях поддержки российских гимнастов на Украине

Тренер Родионенко: На Украине гнобят тех, кто поддерживает российских гимнастов
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала о последствиях поддержки российских гимнастов на Украине. Ее слова приводит Sport24.

«У них же сразу начинают гнобить тех, кто выражает симпатию России», — заявила Родионенко. При этом она подчеркнула, что контакт с украинской командой остается.

Ранее украинский гимнаст Олег Верняев рассказал, что некоторые соотечественники ждут возвращения российских спортсменов на международные турниры. Спортсмен заявил, что в украинской команде есть люди, которые обнимаются с россиянами.

Международная федерация гимнастики (FIG) допустила россиян на международные соревнования в нейтральном статусе с 1 января 2024 года, однако отечественные спортсмены отказались от участия из-за необоснованных отказов в допуске.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о массированном ударе по военному аэродрому под Харьковом

    Рогов отреагировал на попытку Украины атаковать Крымский мост

    Получивший ранение российский военный сбил почти десять дронов ВСУ

    Российский посол заявил об истощении Британии из-за Украины

    Женщина едва пережила мучительные роды и рассказала о появлении сверхспособностей

    Раскрыта опасность тревожных рассылок в мессенджерах

    Тренер рассказала о последствиях поддержки российских гимнастов на Украине

    Пробуждение супервулкана признали угрозой для миллионов людей

    ВСУ попытались атаковать беспилотниками три региона России

    Расстрел бойцами ВСУ своих сослуживцев сняли на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости