Украинский гимнаст рассказал о ждущих возвращения россиян на турниры соотечественниках

Гимнаст Верняев: Некоторые украинцы ждут возвращения россиян на турниры

Украинский гимнаст Олег Верняев рассказал, что некоторые соотечественники ждут возвращения российских спортсменов на международные турниры. Его слова приводит Champion.

Спортсмен заявил, что в украинской команде есть люди, которые обнимаются с россиянами и ждут их. «Меня спрашивают, как я отношусь к россиянам, а потом тренер из Донецка обнимается с судьей из России. Вот это вопрос», — поделился он.

Ранее украинский гимнаст, четырехкратный чемпион Европы Илья Ковтун, сменивший гражданство на хорватское, пожаловался на реакцию соотечественников на его решение. Он подчеркнул, что люди стали довольно агрессивными.

Международная федерация гимнастики (FIG) допустила россиян на международные соревнования в нейтральном статусе с 1 января 2024 года, однако отечественные спортсмены отказались от участия из-за необоснованных отказов в допуске.