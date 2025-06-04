Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Германия
Сегодня
22:00 (Мск)
Португалия
Лига наций УЕФА|Лига А. 1/2 финала
Эдмонтон Ойлерз
Завтра
03:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ — плей-офф|Финал. 1-й матч
Испания
Завтра
22:00 (Мск)
Франция
Лига наций УЕФА|Лига А. 1/2 финала
Мирра Андреева
6 июня
12:00 (Мск)
Сара Эррани
Ролан Гаррос — парный разряд (ж)
19:28, 4 июня 2025Спорт

Украинский гимнаст рассказал о ждущих возвращения россиян на турниры соотечественниках

Гимнаст Верняев: Некоторые украинцы ждут возвращения россиян на турниры
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Kyle Terada / USA TODAY Sports / Reuters

Украинский гимнаст Олег Верняев рассказал, что некоторые соотечественники ждут возвращения российских спортсменов на международные турниры. Его слова приводит Champion.

Спортсмен заявил, что в украинской команде есть люди, которые обнимаются с россиянами и ждут их. «Меня спрашивают, как я отношусь к россиянам, а потом тренер из Донецка обнимается с судьей из России. Вот это вопрос», — поделился он.

Ранее украинский гимнаст, четырехкратный чемпион Европы Илья Ковтун, сменивший гражданство на хорватское, пожаловался на реакцию соотечественников на его решение. Он подчеркнул, что люди стали довольно агрессивными.

Международная федерация гимнастики (FIG) допустила россиян на международные соревнования в нейтральном статусе с 1 января 2024 года, однако отечественные спортсмены отказались от участия из-за необоснованных отказов в допуске.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп поговорил с Путиным

    Министр обороны Германии допустил возобновление помощи США Украине

    В России подешевели некоторые продукты питания

    Стоимость квартиры в Москве подсчитали с учетом платы за ипотеку

    Звезда «50 оттенков серого» пошутила над разглядывающим ее декольте ведущим

    Путин высказался о необходимости перемирия с Украиной

    Apple пострадала из-за торговой войны между США и Китаем

    Возможность введения отпуска для выгоревших россиян оценили

    Стало известно содержание рукописных пометок Путина при высказывании об Украине

    Оксана Самойлова купила заброшенный пансионат ради давней мечты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости