Сменивший гражданство украинский гимнаст-чемпион пожаловался на агрессию соотечественников

Сменивший гражданство гимнаст Ковтун: Люди на Украине стали агрессивными

Украинский гимнаст, четырехкратный чемпион Европы Илья Ковтун, сменивший гражданство на хорватское, пожаловался на реакцию соотечественников на его решение. Об этом сообщает Glas Slavonije.

«Мне было немного грустно в первый день, когда я увидел, что мне писали, но потом я сказал: "Ну, пишите, что хотите". У людей проблемы посерьезнее, и из-за этого они стали довольно агрессивными», — заявил Ковтун.

Гимнаст также рассказал о том, почему решился на смену гражданства. По его словам, дело не только в СВО. «Ситуаций было достаточно, чтобы побудить меня сделать это», -— отметил Ковтун.

18 января этого года Ковтун подал заявление на получение паспорта Хорватии, где живет и тренируется три года. Кроме того, гражданство решила получить его наставник Ирина Горбачева-Надюк.