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09:12, 16 апреля 2025Спорт

Сменивший гражданство украинский гимнаст-чемпион пожаловался на агрессию соотечественников

Сменивший гражданство гимнаст Ковтун: Люди на Украине стали агрессивными
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Tom Weller / dpa / Globallookpress.com

Украинский гимнаст, четырехкратный чемпион Европы Илья Ковтун, сменивший гражданство на хорватское, пожаловался на реакцию соотечественников на его решение. Об этом сообщает Glas Slavonije.

«Мне было немного грустно в первый день, когда я увидел, что мне писали, но потом я сказал: "Ну, пишите, что хотите". У людей проблемы посерьезнее, и из-за этого они стали довольно агрессивными», — заявил Ковтун.

Гимнаст также рассказал о том, почему решился на смену гражданства. По его словам, дело не только в СВО. «Ситуаций было достаточно, чтобы побудить меня сделать это», -— отметил Ковтун.

18 января этого года Ковтун подал заявление на получение паспорта Хорватии, где живет и тренируется три года. Кроме того, гражданство решила получить его наставник Ирина Горбачева-Надюк.

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