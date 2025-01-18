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18:28, 18 января 2025Спорт

Украинский гимнаст-чемпион решил сменить гражданство

Украинский гимнаст Ковтун решил получить гражданство Хорватии
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Amanda Perobelli / Reuters

Украинский гимнаст, четырехкратный чемпион Европы Илья Ковтун решил сменить гражданство. Об этом сообщает Sportske novosti.

Ковтун подал заявление на получение паспорта Хорватии, в которой живет и тренируется три года. Кроме того, гражданство решила получить его наставник Ирина Горбачева-Надюк.

Тренер сборной Хорватии Владимир Маджаревич выразил надежду на то, что в МВД все пройдет по ускоренной процедуре. После этого смена гражданства будет зарегистрирована во Всемирной федерации гимнастики (FIG). «Мы ожидаем, что здесь возникнут проблемы, потому что Украина его явно не отпустит добровольно. Есть разные варианты, и худшее, что может случиться, насколько нам известно, — это год карантина», — отметил тренер.

Ковтун — серебряный призер Олимпийских игр-2024 в упражнениях на брусьях. Также в его активе серебро и бронза в личном многоборье на чемпионатах мира и восемь медалей на чемпионатах Европы.

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