Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:46, 5 июня 2026Ценности

Песков ответил на вопрос об усах словами «супер-норм»

Дмитрий Песков ответил на вопрос о своих «роскошных усах» словами «супер-норм»
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
ЦиклПМЭФ-2026. День третий

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о своих усах словами «супер-норм». Видео интервью, проходившего в блогерской студии VK на ПМЭФ, опубликовано на странице соцсети.

Фигуристка Евгения Медведева и ведущий Владимир Маркони провели официальному представителю Кремля короткий блиц, в ходе которого он отвечал на вопросы словами «стрем» или «норм». По словам Пескова, носить бороду — это «стрем», а усы он охарактеризовал как «супер-норм».

«Норм или стрем носить роскошные усы?» — задал вопрос Маркони, который сам является обладателем усов. «Это супер-норм», — отреагировал Песков.

ПМЭФ проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» с 3 по 6 июня. Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в период трансформации мировой экономики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    ПМЭФ-2026. День третий. Что происходит на главном экономическом форуме страны?

    Экспозицию павильона «Душа России» на ПМЭФ-2026 представили высоким международным гостям

    Лавров ответил на вопрос о письме Зеленского

    В Совфеде предложили направлять дивиденды на развитие бизнеса вместо личного потребления

    Еще материалы цикла
    Последние новости

    Российская армия нанесла очередную серию ударов по Украине. Под обстрел попали порт и депо

    Названы регионы России с наименьшим количеством тополиного пуха

    В России заявили об ответе Путина на письмо Зеленского

    Дачников призвали полить деревья мочевиной

    В России предложили внести изменения в квитанции за ЖКХ

    Китай начал строить экономическую крепость

    Китайцам не дадут купить акции космической компании Маска

    На продажу выставили очень дорогой огромный внедорожник Toyota с пробегом

    Лавров ответил на вопрос о письме Зеленского

    Уехавший из России бывший ведущий Первого канала заявил о панике из-за одного вопроса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok