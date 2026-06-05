Песков ответил на вопрос об усах словами «супер-норм»

Дмитрий Песков ответил на вопрос о своих «роскошных усах» словами «супер-норм»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о своих усах словами «супер-норм». Видео интервью, проходившего в блогерской студии VK на ПМЭФ, опубликовано на странице соцсети.

Фигуристка Евгения Медведева и ведущий Владимир Маркони провели официальному представителю Кремля короткий блиц, в ходе которого он отвечал на вопросы словами «стрем» или «норм». По словам Пескова, носить бороду — это «стрем», а усы он охарактеризовал как «супер-норм».

«Норм или стрем носить роскошные усы?» — задал вопрос Маркони, который сам является обладателем усов. «Это супер-норм», — отреагировал Песков.

ПМЭФ проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» с 3 по 6 июня. Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в период трансформации мировой экономики.