Эзотерическую татуировку россиянина в суде признали нацистской символикой

В Екатеринбурге суд приговорил мужчину за нацистскую татуировку

В Екатеринбурге суд приговорил местного жителя к 10 суткам административного ареста за эзотерическую татуировку, которую признали нацистской символикой. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе судов Свердловской области.

Защита обжаловала решение, но вышестоящая инстанция оставила постановление без изменения. Мужчину признали виновным по статье 20.3 КоАП РФ («пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики»).

В суде осужденный вину признал. Он пояснил, что знал о принадлежности символа к нацистской символике, но не подозревал, что за это предусмотрена ответственность. Екатеринбуржец пообещал свести татуировку.

В конце мая житель Екатеринбурга опубликовал в своем Telegram-аккаунте личные фотографии. Правоохранители обратили внимание на татуировку на его руке — нацистский эзотерический символ «Черное солнце». Личность владельца аккаунта установили и составили протокол об административном правонарушении.

Ранее в Екатеринбурге полиция провела рейд в заведении «Бар Синдром» на улице Антона Валека, где разогнала сборище татуированных мужчин, троих их них арестовали.