Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:45, 5 июня 2026Силовые структуры

Эзотерическую татуировку россиянина в суде признали нацистской символикой

В Екатеринбурге суд приговорил мужчину за нацистскую татуировку
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: MDV Edwards / Shutterstock / Fotodom

В Екатеринбурге суд приговорил местного жителя к 10 суткам административного ареста за эзотерическую татуировку, которую признали нацистской символикой. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе судов Свердловской области.

Защита обжаловала решение, но вышестоящая инстанция оставила постановление без изменения. Мужчину признали виновным по статье 20.3 КоАП РФ («пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики»).

В суде осужденный вину признал. Он пояснил, что знал о принадлежности символа к нацистской символике, но не подозревал, что за это предусмотрена ответственность. Екатеринбуржец пообещал свести татуировку.

В конце мая житель Екатеринбурга опубликовал в своем Telegram-аккаунте личные фотографии. Правоохранители обратили внимание на татуировку на его руке — нацистский эзотерический символ «Черное солнце». Личность владельца аккаунта установили и составили протокол об административном правонарушении.

Ранее в Екатеринбурге полиция провела рейд в заведении «Бар Синдром» на улице Антона Валека, где разогнала сборище татуированных мужчин, троих их них арестовали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российская армия нанесла очередную серию ударов по Украине. Под обстрел попали порт и депо

    Дачников призвали полить деревья мочевиной

    В России предложили внести изменения в квитанции за ЖКХ

    Китай начал строить экономическую крепость

    Китайцам не дадут купить акции космической компании Маска

    На продажу выставили очень дорогой огромный внедорожник Toyota с пробегом

    Лавров ответил на вопрос о письме Зеленского

    Уехавший из России бывший ведущий Первого канала заявил о панике из-за одного вопроса

    В Совфеде предложили направлять дивиденды на развитие бизнеса вместо личного потребления

    Медведев резко ответил связавшей взрыв морского дрона в Румынии с Россией фон дер Ляйен

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok