В «Баре Синдром» разогнали сборище татуированных мужчин

Суд Екатеринбурга арестовал на 10 суток трех мужчин с запрещенными татуировками

В Екатеринбурге полиция провела рейд в заведении «Бар Синдром» на улице Антона Валека, где разогнала сборище татуированных мужчин, троих их них арестовали. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Вечером 25 апреля полиция выявила несколько человек с татуировками и символикой экстремистского содержания. На троих посетителей заведения были составлены протоколы об административном правонарушении, которые рассмотрел Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.

У екатеринбуржца Станислава Попова на правом локте было «Черное солнце», которое, согласно заключению, использовалось в нацистской Германии. В суде Попов вину признал и заявил, что готов свести татуировку в ближайшее время.

Житель Новосибирска Денис Новокрещенов был в футболке с принтом перевернутого православного креста. Этот символ схож с изображением экстремистской организации «Международное движение сатанистов» (международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено). Мужчина отказался признавать вину, заявив, что футболка — подарок близкого человека.

На запястье жителя Тольятти Льва Смогоржевского татуировка в виде руны «Одал». Он также свою вину не признал, настаивая, что это старославянский символ, а не нацистская символика. При этом он заявил о готовности свести татуировку при необходимости.

Всех троих признали виновными по статье 20.3 КоАП РФ (Публичное демонстрирование нацистской или экстремистской символики). Им назначено наказание в виде административного ареста на 10 суток.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области осудили студента за демонстрацию сатанинской символики. Он получил год исправительных работ.