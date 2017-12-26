ФБР нашло у американца человеческие эмбрионы в банках

Сотрудники ФБР нашли четыре человеческих эмбриона у бывшего торговца органами бизнесмена Артура Рэтберна. Неопубликованные фотографии были обнаружены агентством Reuters.

Эмбрионы были обнаружены в декабре 2013 года в городе Детройт, штат Мичиган, во время рейда на складе бизнесмена. Они хранились в емкостях с жидкостью, содержащей ткани человеческого головного мозга. Рэтберна обвиняют в продаже бракованных донорских органов клиентам. Он не признает вину, судебное заседание по его делу состоится в январе.

Что именно обвиняемый собирался делать с эмбрионами, неясно. Адвокаты Рэтберна отказались давать комментарии как по поводу самого дела, так и по поводу вновь открывшихся подробностей с хранением человеческих зародышей. ФБР также не давало комментарии.

На четырех фотографиях, обнаруженных агентством, следователь в защитном костюме щипцами поднимает сосуд с коричневатой жидкостью, в котором находится эмбрион. На трех остальных фотографиях рядом с аналогичными сосудами лежат таблички с официальной маркировкой доказательств, которые используют во время следствия.

«То, что запечатлено на фотографиях, является преступлением против человеческого достоинства», — прокомментировал произошедшее представитель судебного комитета палаты представителей США Боб Гутлэтт. Он также заявил, что находка на складе у Рэтберна ставит вопрос о незаконной торговле органами в США.

Торговцы органами получают трупы людей, завещавших свои тела науке, и продают по частям на нужды медицины и образования. Многомиллионная индустрия построена в основном на представителях бедных слоев населения, которые завещают свои тела на донорство органов в обмен на бесплатную кремацию.

Торговля трупами и частями тела, за исключением органов, предназначенных для трансплантации, легальна и регулируется на территории США. Однако торговля эмбриональной тканью запрещена американским законодательством. Фотографии со склада Рэтберна стали примером того, что американские власти не могут контролировать работу индустрии.

Во время журналистского расследования, проведенного Reuters в связи с происшествием, репортеры смогли приобрести две человеческие головы и шейный отдел позвоночника у компании Restore Life USA, занимающейся продажей органов. Договор о купле-продаже был заключен после обмена несколькими электронными письмами, цена заказа составила 900 долларов без услуг доставки.

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