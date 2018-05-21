Мексиканка забеременела в 70 лет и замахнулась на рекорд

Жительница Мексики Мария де ла Луз (Maria de la Luz) заявила, что она находится на шестом месяце беременности. 70-летняя женщина показала журналистам снимки УЗИ, но для установления рекорда беременность нужно официально задокументировать, сообщает Daily Mail.

«Мне сказали, что это девочка. Посмотрите, на снимке видно ее маленькое личико», — поделилась с журналистами де ла Луз.

Женщина не сообщила никаких подробностей своей беременности и не уточнила, воспользовалась ли она технологией искусственного оплодотворения. По словам де ла Луз, она предположила, что беременна, три месяца назад. Эта новость стала для нее неожиданностью.

«У меня болели ноги, кружилась голова, меня тошнило. Врачи частных и государственных клиник провели около 10 ультразвуковых исследований. Они не могли в это поверить», — рассказала она местным журналистам.

Этот ребенок станет для Марии де ла Луз восьмым. Ее взрослые дети не обрадовались этой новости, утверждая, что она слишком стара для родов. Гинекологи, к которым обращалась Де ла Луз, ожидают, что женщине придется провести процедуру кесарева сечения из-за ее возраста.

Если роды пройдут успешно, мексиканка на четыре года побьет рекорд другой пожилой матери — Марии Дель Кармен Боусада де Лара. В 2006 году 66-летняя женщина из Испании стала мамой мальчиков-близнецов. Газета The Guardian писала, что она прибегала к услуге ЭКО в калифорнийской клинике, для чего она соврала о своем возрасте. Предыдущая рекордсменка скончалась в возрасте 69 лет от рака яичника, оставив на попечение родственников двухлетних сыновей.

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