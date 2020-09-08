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Женщина узнала о беременности на следующий день после смерти мужа

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Фото: страница Simon Wilson на Facebook

Жительница австралийского города Голд-Кост, штат Квинсленд, узнала, что беременна, на следующий день после того, как ее муж погиб во время занятия серфингом. Об этом сообщает издание Daily Mail.

6 августа 44-летний Саймон Уилсон (Simon Wilson) отправился на пляж Мермейд-Бич, чтобы заняться серфингом. В этот же день австралиец утонул. В скорой помощи штата Квинсленд предположили, что у Уилсона во время катания на серфе случился приступ, однако не уточнили, о какой болезни идет речь.

Жена погибшего, Лиза, осталась одна с двумя детьми в возрасте четырех и восьми лет. На следующий день после гибели мужа она прошла тест на беременность, и узнала, что ждет третьего ребенка. «Я подозревала, что беременна, но не хотела слишком быстро проходить тест. Но после случившегося мне нужно было знать», — пояснила она. Через несколько дней врач подтвердил, что австралийка беременна.

«Мои дети донесут память об отце до своего брата или сестры. Ребенок будет знать, кем был его отец и как он любил всех нас. Саймон был добрым, щедрым и всегда был готов помочь. Он был отличным другом и коллегой на работе. Он был из тех людей, которых все любят», — рассказала вдова.

Лиза подчеркнула, что ее муж всегда находил время, чтобы научить детей новому и просто поиграть с ними. «Он любил радовать их маленькими походами, поодиночке или вместе. Он упорно работал, чтобы обеспечить нас, хотел дарить нам милые вещи и организовывать для нас приключения», — отметила женщина.

Незнакомые люди начали помогать Уилсонам после того, как близкая подруга семьи Кейт МакФолл (Kate McFall) организовала сбор денег для вдовы и ее детей. К настоящему моменту удалось собрать 42 тысячи австралийских долларов (2,3 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что жительница английского города Бристоль родила двойню от умершего три года назад мужа благодаря экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО). Мужчине поставили диагноз «рак гортани», и супруги решили заморозить эмбрионы, чтобы женщина смогла забеременеть в случае его смерти.

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