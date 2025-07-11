Роскошная яхта за миллиарды рублей загорелась на курорте Европы и попала на видео

Пожар на роскошной суперъяхте в Сен-Тропе, Франция, попал на видео. Его опубликовали очевидцы в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Судно Sea Lady II стоимостью 8,5 миллиарда рублей вспыхнуло на курорте Европы вечером 10 июля. На кадрах с места событий видно, что огонь объял верхнюю палубу, ее часть полностью выгорела. Затем пожар удалось потушить, но от яхты продолжал идти черный дым.

Ранее стало известно, что Sea Lady II достигает 40 метров в длину. На время ЧП все окружающие яхты были эвакуированы, также рядом установили барьеры, чтобы предотвратить загрязнение. В борьбе с огнем участвовали около тридцати пожарных и четырех машин.