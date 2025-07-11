Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:31, 11 июля 2025Путешествия

Роскошная яхта за миллиарды рублей загорелась на курорте Европы и попала на видео

Мария Борисова
Мария Борисова

Пожар на роскошной суперъяхте в Сен-Тропе, Франция, попал на видео. Его опубликовали очевидцы в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Судно Sea Lady II стоимостью 8,5 миллиарда рублей вспыхнуло на курорте Европы вечером 10 июля. На кадрах с места событий видно, что огонь объял верхнюю палубу, ее часть полностью выгорела. Затем пожар удалось потушить, но от яхты продолжал идти черный дым.

Ранее стало известно, что Sea Lady II достигает 40 метров в длину. На время ЧП все окружающие яхты были эвакуированы, также рядом установили барьеры, чтобы предотвратить загрязнение. В борьбе с огнем участвовали около тридцати пожарных и четырех машин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Романа Старовойта хоронят в Петербурге. Девушка экс-министра транспорта, чиновники и не только: кто приехал на церемонию?

    Кадыров раскрыл подробности о боях за один населенный пункт в Сумской области

    «Калашников» отгрузил Минобороны партию ракет «Вихрь-1»

    Канье Уэста обвинили в изнасиловании

    Радимов высказался о замене «Торпедо» в РПЛ

    Правительство отказалось запрещать рекламу магов и тарологов

    Армия России заняла Зеленую Долину

    Минобороны отчиталось о групповых ударах по украинским объектам

    В России ответили на слова Зеленского о невозможности переговоров до конца обменов

    Мужчина шесть дней скитался по горам без телефона и еды в попытке забыть бывшую

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости