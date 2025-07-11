В порту Сен-Тропе загорелась суперъяхта

В порту курорта Сен-Тропе загорелась суперъяхта длиной более 40 метров

Суперъяхта длиной более 40 метров загорелась у берегов курорта Сен-Тропе во Франции. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP), ссылаясь на пожарную службу.

Пожар начался после 20:15 (21:15 по московскому времени) на яхте Sea Lady II, пришвартованной в старом порту курорта на Лазурном берегу. Как рассказал представитель пожарных, окружающие яхты были эвакуированы, также были установлены барьеры для предотвращения загрязнения. «Вероятно, что судно затонет», — отметил он.

Для борьбы с огнем мобилизованы порядка тридцати пожарных и четырех машин.

Ранее на пляже в Геленджике загорелась прогулочная яхта «Баунти» с туристами. Инцидент произошел в субботу, 7 июня, у понтонного причала на пляже «Сады морей». Судно вспыхнуло во время заправки. Во время пожара один из пассажиров, россиянин по имени Алексей, едва не сгорел заживо.