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14:50, 9 июня 2025Путешествия

Россиянин едва не сгорел заживо после прогулки на яхте в Геленджике

Shot: Яхта с туристами загорелась на пляже в Геленджике
Алина Черненко

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Прогулочная яхта «Баунти» с туристами загорелась на пляже в Геленджике. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Уточняется, что инцидент произошел в субботу, 7 июня, у понтонного причала на пляже «Сады морей». Судно вспыхнуло во время заправки. Во время пожара один из пассажиров, россиянин по имени Алексей, едва не сгорел заживо. Он получил 70 процентов ожогов тела и попал в реанимацию в тяжелом состоянии.

По данным источника, капитан яхты Андрей покинул судно и бросился в бега. Его разыскивает полиция.

Ранее в порту Сочи загорелась одна из пришвартованных яхт — «Эврика». Пожар попал на видео, его опубликовали в сети.

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