Банкам Армении и Азербайджана пообещали трудные времена

Из-за обострения конфликта в Нагорном Карабахе банки Армении и Азербайджана ждут трудные времена, предрекает рейтинговое агентство Moody's. Аналитики предупреждают, что вкладчики могут начать массово изымать средства, а национальные валюты двух стран продолжат падение, сообщает газета «Ведомости».

Материалы по теме «Надень форму, сынок, и иди» Снаряды во дворах, сгоревшие машины и раненые дети: война в Нагорном Карабахе глазами мирных жителей «Переговоры бессмысленны» В войне за Карабах у Азербайджана появился мощный союзник — Турция. Чем ответят Армения и Россия?

«Обострение конфликта может привести к оттоку депозитов и увеличению риска ликвидности, а также к волатильности валютных курсов», — приводит издание выдержку из обзора.

В целом, указали в Moody's, затяжной конфликт также окажет дополнительное давление на активы банков, качество которых и так ухудшилось из-за спровоцированного пандемией коронавируса кризисом. Аналитики заключили, что продолжение военных действий будет иметь «далеко идущие разрушительные последствия для банковских секторов обеих стран».

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта. С обеих сторон применялась тяжелая техника, авиация, и системы залпового огня. Азербайджан заявил, что занял семь сел, которые находились под контролем противника. Армения отрицает эту информацию. В четверг, 8 октября, стало известно, что стороны могут заключить перемирие.