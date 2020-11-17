Поездка президента Азербайджана по Нагорному Карабаху попала на видео

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева опубликовала видео поездки своего мужа президента страны Ильхама Алиева по Джебраильскому району в Нагорном Карабахе. Запись доступна в Instagram супруги главы государства.

На видео можно наблюдать, как Ильхам Алиев ведет машину и указывает на проезжаемые окрестности. В кадр попал дом, на котором виден большой флаг Азербайджана.

Алиевы посетили населенные пункты Джебраил и Физули, а также побывали на Худаферинском мосту. Президент Азербайджана находился за рулем бронеавтомобиля SandCat Вооруженных сил Азербайджана, сообщает в своем Telegram-канале «Sputnik Азербайджан».

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион войдут российские миротворцы. Подразделения будут развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.