Парламент Нидерландов призвал к санкциям против президента Азербайджана

Парламент Нидерландов призвал правительство страны предложить на уровне Евросоюза санкции против президента Азербайджана Ильхама Алиева и его семьи. Об этом сообщает Europa Nu.

Предполагается, что меры затронут не только родственников Алиева, но и ключевых участников азербайджанского наступления, а также сирийских боевиков, переправленных в страну для участия в войне против Армении. В резолюции, принятой по результатам заседания 17 ноября, упоминается участие Турции в конфликте в Нагорном Карабахе: Анкара, указывают депутаты, поддержала Баку в разжигании насилия.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион войдут российские миротворцы. Подразделения будут развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.