Жириновский рассказал о последнем шансе для Трампа

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что последним шансом для президента США Дональда Трампа остаться на своем посту является введение в стране режима чрезвычайной ситуации. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Пока Трамп президент, ему подчиняются все: он может убирать неугодных прокуроров, заменять судей, командовать военными — все полномочия использовать на максимум», — указал политик. Он добавил, что если Трамп не использует эту возможность, «за ближайшие четыре года демократы его просто уничтожат».

Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в стране еще 13 марта 2020 года. Он объяснил, что введение режима ЧС даст возможность выделить на борьбу с коронавирусом до 50 миллиардов долларов.

15 декабря стало известно, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден получил голоса коллегии выборщиков, необходимые для победы в президентской гонке. Трамп неоднократно отказывался признать свое поражение на выборах президента США. Он полагает, что Байден проиграл выборы «с большим отрывом во всех шести колеблющихся штатах».