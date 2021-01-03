Мир
 
Последние новости
В Москве расширили список получателей вакцины от коронавируса
Россиянин покончил с собой в прямом эфире
Ярмольник пожаловался на безденежье из-за пандемии коронавируса
Приставы за год взыскали с россиян почти 13 миллиардов рублей за дорожные штрафы
Цена биткоина в пятый раз обновила исторический максимум за пару дней
Мужчина выбил дверь в доме бывшего босса из-за отказа дружить в соцсети
Саудовская Аравия сняла запрет на въезд из-за «британского» штамма коронавируса
Доктор Мясников раскритиковал просьбу РПЦ пожилым не ходить в храмы на Рождество
Более четырех миллионов американцев привились от коронавируса
Новости партнеров
Прослушать новость

Жириновский рассказал о последнем шансе для Трампа

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что последним шансом для президента США Дональда Трампа остаться на своем посту является введение в стране режима чрезвычайной ситуации. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Пока Трамп президент, ему подчиняются все: он может убирать неугодных прокуроров, заменять судей, командовать военными — все полномочия использовать на максимум», — указал политик. Он добавил, что если Трамп не использует эту возможность, «за ближайшие четыре года демократы его просто уничтожат».

Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в стране еще 13 марта 2020 года. Он объяснил, что введение режима ЧС даст возможность выделить на борьбу с коронавирусом до 50 миллиардов долларов.

15 декабря стало известно, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден получил голоса коллегии выборщиков, необходимые для победы в президентской гонке. Трамп неоднократно отказывался признать свое поражение на выборах президента США. Он полагает, что Байден проиграл выборы «с большим отрывом во всех шести колеблющихся штатах».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
11 сенаторов США отказались признать итоги президентских выборов
Трамп сравнил выборы в США со странами третьего мира
Трамп назвал себя президентом военного времени