Трамп сравнил выборы в США со странами третьего мира

Президент США Дональд Трамп вновь обрушился с критикой на прошедшие в стране выборы главы государства. Об этом он написал в своем Twitter.

По его утверждению, на участках насчитали значительно больше бюллетеней, чем голосовало людей. «Эта пародия не может продолжаться. Это были сфальсифицированные выборы, не подходящие даже для стран третьего мира!» — указал он.

Ранее Трамп призвал Республиканскую партию бороться за его победу на выборах главы государства. Он заявил, что доказательства его победы неопровержимы, и рассказал о «масштабных вбросах» бюллетеней для голосования по почте.

15 декабря стало известно, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден получил голоса коллегии выборщиков, необходимые для победы в президентской гонке. Трамп неоднократно отказывался признать свое поражение на выборах президента США. Он полагает, что Байден проиграл выборы «с большим отрывом во всех шести колеблющихся штатах».