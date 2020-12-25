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Спрогнозирована роль Трампа после инаугурации Байдена

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Фото: Globallookpress.com

Дональд Трамп продолжит играть важную роль в политике США и после инаугурации избранного президента Джо Байдена. Таким прогнозом поделился с «Лентой.ру» итальянский политолог и председатель аналитического центра Vision & Global Trends Тиберио Грациани.

Грациани отметил, что Трамп дал голос «другой Америке» — представителям среднего класса и широких слоев населения, которые сильно пострадали от финансово-экономического кризиса 2007-2008 годов. По словам эксперта, участие этих групп в политической жизни страны сильно возросло в последние годы. «Учитывая все это, я думаю, что Трамп продолжит прямо или косвенно быть лидером этой части Америки. И по этой причине он продолжит заниматься политикой и решительно выступать против администрации Байдена», — заявил он.

Грациани также усомнился, что о Трампе быстро забудут. Он пояснил, что политик хорошо умеет выстраивать коммуникацию и перехватывать повестку. «Если он исчезнет из американской повестки, это будет его выбор», — отметил эксперт.

15 декабря стало известно, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден получил голоса коллегии выборщиков, необходимые для победы в президентской гонке. Трамп неоднократно отказывался признать свое поражение на выборах президента США. Он полагает, что Байден проиграл выборы «с большим отрывом во всех шести колеблющихся штатах», а результаты были подтасованы.

Инаугурация нового президента США пройдет 20 января.

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