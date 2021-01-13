Трамп посоветовал Байдену быть осторожным в своих желаниях

Действующий президент США Дональд Трамп посоветовал своему оппоненту, избранному президенту Джо Байдену, быть осторожнее в своих желаниях в связи с планами демократов воспользоваться 25-й поправкой к конституции, чтобы отстранить Трампа от должности. Его слова приводит Associated Press.

Глава государства заявил, что не обеспокоен попытками демократов отстранить его от власти, но предупредил, что они могут обернуться опасностью для Байдена и его администрации. «Как говорится, будь осторожен в своих желаниях», — заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что палата представителей Конгресса США призвала вице-президента страны Майка Пенса отстранить Трампа от должности. Конгрессмены обратились с таким призывом несмотря на то, что Пенс заранее отказался выполнять 25-ю поправку к конституции. За проголосовали 223 законодателей, против — 205.

25-я поправка к Конституции США была принята после смерти президента Джона Кеннеди. Она предусматривает возможность отстранения главы государства в случае его недееспособности, а также позволяет разрешить ситуации, когда болезнь или смерть лидера не позволяют ему ни исполнять обязанности, ни уйти в отставку. Исполнять обязанности президента до инаугурации нового главы государства должен вице-президент.