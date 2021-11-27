Посол заявил о выезде из США 27 российских дипломатов

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», что 27 российских дипломатов покинут США 30 января.

«Дипломатов наших выгоняют. 30 января от нас уедет 27 человек с семьями, а 30 июня уедет аналогичное количество отсюда», — пояснил дипломат.

Материалы по теме Идеальный шторм. Китай и США стягивают военные силы в Южно-Китайское море. Чем закончится битва за господство в регионе? «Санкции — это на всю жизнь» США грозят России новыми санкциями. Кто и как принимает эти решения?

Антонов подчеркнул, что у супруг работников дипкорпуса отбирают аккредитацию, детям не выдают визы. Он назвал такое поведение Вашингтона политикой по разъединению семей, несмотря на декларируемое уважение к семейным ценностям.

Посол также заявил, что США отвергают все предложения России восстановить межпарламентские связи, отвергают запросы на встречи в Конгрессе и отказываются слушать российскую аргументацию.

В августе посол США в России Джон Салливан заявил о большой диспропорции в количестве дипломатов, которые находятся в двух государствах. Так, в России работает 123 сотрудника посольства, а в США — 400 российских дипломатов, распределенных между посольством, двумя консульствами и постпредством при ООН.

