МИД России обязал сотрудников посольства США покинуть Москву

Сотрудники посольства США, находящиеся в РФ более трех лет, должны покинуть ее к 31 января

К 31 января 2022 года Россию обязаны покинуть сотрудники посольства США, которые находятся в Москве более трех лет. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, цитату приводит РИА Новости.

Так дипломат прокомментировала требование Вашингтона, выдвинутое в отношении сотрудников российской дипмиссии в США. 27 российских дипломатов должны покинуть страну 30 января, а еще столько же уедут 30 июня 2022 года: то есть, всего 54 человека.

«Мы рассматриваем американское требование именно как высылку и намерены реагировать соответствующим образом. К 31 января 2022 года Россию должны покинуть сотрудники посольства США, которые находятся в Москве свыше трех лет», — заявила Захарова.

При этом заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер заявила, что отъезд российских дипломатов, запланированный на 2022 год, нельзя рассматривать как их высылку или карательную меру. Однако посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, напротив, говорил о принуждении к отъезду. В частности, США отвергают все предложения России восстановить межпарламентские связи, отвергают запросы на встречи в Конгрессе и отказываются слушать российскую аргументацию.