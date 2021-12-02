Раскрыты темы переговоров между Лавровым и Блинкеном

МИД России: Блинкен и Лавров обсудили ситуацию на Украине и ядерную сделку с Ираном

Министерство иностранных дел России распространило сообщение, в котором раскрыло темы переговоров между госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом пишет ТАСС.

На полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме Лавров и Блинкен обсудили ситуацию с работой посольств России и США, затронули темы нормализации кризиса на юго-востоке Украины и процесса по возобновлению иранской ядерной сделки. Кроме того, переговоры коснулись двусторонних отношений между странами на фоне планируемой встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

«С российской стороны было акцентировано стремление к налаживанию серьезного, комплексного диалога в соответствии с договоренностями президентов Владимира Путина и Джо Байдена, достигнутыми в ходе июньского саммита в Женеве», — отмечается в релизе МИД РФ.

Ранее на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном глава МИД России Сергей Лавров заявил о возможности восстановления российско-американского диалога по Украине. По его словам, Москва могла бы объединиться с Вашингтоном для урегулирования кризиса на юго-востоке Украины.