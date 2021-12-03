Стали известны темы переговоров Путина и Байдена

Помощник президента РФ Ушаков: Путин и Байден обсудят ситуацию на Украине и в Афганистане

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе планирующихся переговоров обсудят, в частности, ситуацию на Украине и в Афганистане. Темы стали известны со слов помощника российского президента Юрия Ушакова, передает «Интерфакс».

Как отметил Ушаков, лидеры двух стран могут затронуть темы Ирана, Ливии и Сирии, а также поговорят о состоянии двусторонних отношений, которое в настоящее время является неудовлетворительным. Кроме того, добавил он, Путин и Байден, скорее всего, затронут вопросы реализации соглашений, которые были достигнуты ими в ходе их предыдущей встречи в Женеве.

По словам помощника российского лидера, в целом у президентов на повестке много вопросов, в том числе связанных с пандемией коронавируса и изменением климата.

«Главное, что не только мы, но, я надеюсь, и американские коллеги понимают, насколько важен, насколько нужен этот контакт», — подчеркнул Ушаков.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что точная дата проведения новых переговоров Путина и Байдена пока не согласована. По его словам, в настоящее время рассматривается несколько вариантов, среди которых в том числе и 7 декабря.