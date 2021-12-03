В Кремле ответили на вопрос о дате переговоров Путина и Байдена

Пресс-секретарь Кремля Песков: дата разговора Путина и Байдена еще не согласована

Дата проведения новых переговоров президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена пока не согласована. Так ответил на соответствующий вопрос журналистов пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости в пятницу, 3 декабря.

Он уточнил, что в данный момент имеется ряд вариантов по датам проведения переговоров президентов, среди которых в том числе и 7 декабря, «но пока они не синхронизированы».

Также официальный представитель президента России добавил, что общение Путина и Байдена пройдет в формате видеоконференции.

Ранее сообщалось, что президенты России и США могут встретиться и провести переговоры уже 7 декабря. При этом отмечалось, что озвученная дата окончательно еще не согласована.