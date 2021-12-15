Байден анонсировал новый разговор с Путиным

Президент США Джо Байден на встрече с журналистами в Белом доме заявил, что надеется провести в обозримом будущем личную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Он считает, что они «будут разговаривать в течение продолжительного времени». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента в Вашингтоне.

Президент США, отвечая на вопрос корреспондента о необходимости нового саммита Америки и России и встречах с Путиным в будущем, анонсировал: «Мы будем разговаривать в течение продолжительного времени».

7 декабря президенты России и США провели переговоры по видеосвязи. Российский лидер вышел на связь с американским президентом из своей резиденции в Сочи.

После переговоров, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в перспективе встреча глав двух государств на нейтральной территории возможна. «Личная встреча, естественно, наиболее продуктивный вид дипломатической работы, и оба президента это понимают», — добавил он.

Переговоры Путина и Байдена прошли на фоне сообщений иностранных новостных агентств о якобы будущей российской агрессии и вторжении на территорию Украины. Во время беседы президент США пригрозил России финансовой изоляцией в случае эскалации конфликта.