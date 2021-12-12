Песков рассказал об угрозах США финансово изолировать Россию

Президент США Джо Байден в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным пригрозил России финансовой изоляцией в случае вторжения на Украину. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Да, действительно, Байден говорил о том, что если будет вот это эфемерное вторжение на Украину — видимо, американцы сами уже уверовали в то, что это не информационный вброс, а истинная правда — тогда Россия будет финансово изолирована и так далее и тому подобное», — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков рассказал, что тон общения двух лидеров, несмотря на дружественное общение, был предельно конкретный, не терпящий разночтений. Также пресс-секретарь назвал агрессивной риторику Байдена о войсках США в Европе и отметил, что его действия «никак не способствует разрядке напряженности».

Президент США Джо Байден раскрыл планы США в случае «вторжения» России на Украину. По словам американского лидера, Вашингтон перебросит силы в восточноевропейские страны НАТО: Болгарию, Венгрию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Словакию, Чехию и Эстонию. При этом Байден подчеркнул, что у американского руководства никогда не было планов отправить своих военных на Украину.

