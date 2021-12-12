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Песков рассказал о тоне общения на переговорах Байдена и Путина

Песков: «тон переговоров Байдена и Путина был предельно конкретный»

Фото: Reuters

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил в эфире телеканала «Россия-1» об использовании атрибутики доброго общения в переговорах Путина и Байдена. Об этом в воскресение, 12 декабря, сообщает ТАСС.

По словам Пескова, несмотря на дружественное общение (в начале встречи президенты обменялись приветствиями), тон обсуждения стоявших на повестке вопросов был предельно конкретный, не терпящий разночтений, как со стороны Президента России Владимира Путина, так и со стороны президента США Джо Байдена.

7 декабря Путин и Байден провели переговоры по видеосвязи. Главной темой двухчасовой беседы президентов стала ситуация вокруг Украины. Кроме нее лидеры стран рассмотрели двусторонние отношения, кибербезопасность и иранскую ядерную сделку.

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Владимир Седов
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