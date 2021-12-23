Путин заявил о личных отношениях с Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции назвал Китай основным стратегическим партнером. По его словам, сотрудничество Москвы и Пекина является значимым стабилизирующим фактором на международной арене. Трансляцию на YouTube ведет ТАСС.

«Это нужно понимать, здесь нет скрытого смысла. Мы с [председателем КНР] Си Цзиньпином общаемся как хорошие друзья, у нас сложились личные доверительные отношения, они помогают выстраивать деловые отношения. Китай — лидер мировой и азиатской экономики, мы развиваем отношения и в этом плане. Уровень экономического сотрудничества превысил уровень до пандемии [COVID-19]. Китай — номер один среди наших торговых партнеров», — заявил президент.

Он добавил, что Россия и Китай ведут сотрудничество по всем направлениям, в том числе в сфере безопасности.

«Мы вместе разрабатываем отдельные высокотехнологичные виды вооружений, сотрудничаем в космосе, в авиации, развиваем сотрудничество между вооруженными силами: проводим постоянные учения, военные международные игры, совершаем совместное патрулирование на море и воздухе. Такое стратегическое партнерство не имело подобных прецедентов, по крайней мере между Россией и Китаем. Это напряженная каждодневная работа идет на нашу с Китаем пользу и является стабилизирующим фактором на международной арене», — отметил Путин.

20 декабря министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что дружественные отношения Китая с Россией не ослабнут вне зависимости от ситуации на международной арене. Он подчеркнул, что две страны «сплочены как скала», а китайско-российская дружба, передающаяся из поколения в поколение, будет всегда крепкой.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов выразил мнение, что международная политическая обстановка подталкивает Россию и Китай к укреплению стратегического партнерства. При этом, подчеркнул дипломат, Россия и КНР не преследуют каких-либо геополитических захватнических планов и целей в отношении какого бы то ни было суверенного государства.