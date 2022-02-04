Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин для переговоров с китайским коллегой Си Цзиньпином и участия в церемонии открытия зимних Олимпийских игр. Об этом 4 февраля пишет ТАСС.

Это первый визит российского лидера в Китай с начала пандемии коронавируса. Помощник президента Юрий Ушаков пояснил, что программа рассчитана на один день.

Сначала Путин примет участие в российско-китайских переговорах, а затем пообщается с председателем КНР Си Цзиньпином с глазу на глаз за рабочим обедом. Ожидается, что переговоры глав двух государств будут носить полноценный, полноформатный характер. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что они обсудят международную проблематику, включая диалог России с США и НАТО о гарантиях безопасности и стратегической стабильности в Европе.

Вечером того же дня президент России будет присутствовать в качестве гостя на церемонии официального открытия XXIV зимних Олимпийских игр.