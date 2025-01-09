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08:56, 9 января 2025Мир

«Время поджимает». В команде Трампа дали 100 дней на разрешение конфликта на Украине и назвали главную ошибку Байдена

Спецпосланник США по Украине Келлог: Трамп не пытается уступить что-то Путину
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: ALLISON ROBBERT / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп не намерен идти на уступки российскому лидеру Владимиру Путину, заявил спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог. Он также дал себе 100 дней на достижение результатов в урегулировании.

«Люди должны понять, что он не пытается что-то дать Путину или русским», — высказался о ситуации Келлог. По его словам, Трамп «пытается спасти Украину и сохранить ее суверенитет».

Дипломат вместе с тем заявил, что избранный американский лидер намерен проводить переговоры и с Путиным, и с президентом Украины Владимиром Зеленским. В этом контексте Келлог назвал главную ошибку действующего президента США Джо Байдена — нежелание вовлекаться в переговоры с Путиным. «Они не говорили больше двух лет», — напомнил он.

Я знаю, что время поджимает. Я бы хотел поставить перед собой цель на личном и профессиональном уровнях (...) давайте установим срок [достижения результатов в разрешении конфликта] в 100 дней

Кит Келлогспецпосланник Трампа по Украине

Трамп обещал закончить конфликт за полгода

По словам Трампа, если бы он был президентом, конфликт не начался бы. Избранный американский лидер назвал ситуацию на Украине «фиаско» уходящего президента Джо Байдена. Трамп вместе с тем признался, что понимает чувства России, заявляющей о недопустимости вступления Украины в НАТО.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Между тем госсекретарь США Энтони Блинкен указывал на стремление Трампа обеспечить Украине наилучшую сделку. По словам госсекретаря, администрация Трампа также определит роль Соединенных Штатов в мирных переговорах Киева и Москвы.

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В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, комментируя заявления Трампа, отметила, что политик способен донести до Украины позицию России по завершению военного конфликта. «Он некий медиатор, потому что условия, которые мы ставим, Украину категорически не устраивают. Наши условия может [донести] кто-то третий», — порассуждала парламентарий.

Путин назвал условие переговоров с Зеленским

Российский лидер подчеркнул, что Москва готова вести мирные переговоры без каких-либо предварительных условий, но только с легитимными властями Украины. При этом диалог должен строиться на базе Стамбульских соглашений и с учетом сложившихся на земле реалий.

«Если кто-то пойдет на выборы, получит легитимность, мы будем с любым человеком разговаривать, в том числе и с Зеленским», — заметил Путин.

Итоговый документ, по словам главы государства, должен быть подписан только с легитимной украинской властью, то есть с Верховной Радой и ее председателем.

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