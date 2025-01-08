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13:31, 8 января 2025Россия

В России высказались о намерении Трампа завершить украинский конфликт за полгода

Депутат Журова: Трамп способен донести до Украины позицию России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Tom Brenner / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп способен донести до Украины позицию России по завершению военного конфликта, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В разговоре с «Лентой.ру» она высказалась о намерении политика закончить боевые действия за полгода.

По крайней мере Трамп не отказывается это делать после выборов, потому что он мог перед выборами это сказать, завоевать какую-то аудиторию, которую это устраивало. (...) Сейчас задачу эту нужно выполнить. Он может действительно Украину в этом убедить

Светлана Журовадепутат Госдумы

«Он некий медиатор, потому что условия, которые мы ставим, Украину категорически не устраивают. Наши условия может [донести] кто-то третий, потому что как это, пойти на поводу у [президента России Владимира] Путина? Для [президента Украины Владимира] Зеленского это точно крайне неприемлемо, а пойти на поводу у Трампа — это звучит как-то по-другому. Тем более он может что-то выторговать, грубо говоря, и объявить это людям», — поделилась мнением депутат.

Как заявил на пресс-конференции Дональд Трамп, ему удастся остановить конфликт на территории Украины за шесть месяцев. «Я надеюсь, в течение шести месяцев. Надеюсь, что это будет возможно в этот период», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

По словам политика, во время его правления боевые действия бы не начались. Американский лидер охарактеризовал начало украинского конфликта как фиаско своего предшественника Джо Байдена.

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