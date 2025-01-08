В России высказались о намерении Трампа завершить украинский конфликт за полгода

Избранный президент США Дональд Трамп способен донести до Украины позицию России по завершению военного конфликта, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В разговоре с «Лентой.ру» она высказалась о намерении политика закончить боевые действия за полгода.
По крайней мере Трамп не отказывается это делать после выборов, потому что он мог перед выборами это сказать, завоевать какую-то аудиторию, которую это устраивало. (...) Сейчас задачу эту нужно выполнить. Он может действительно Украину в этом убедить
«Он некий медиатор, потому что условия, которые мы ставим, Украину категорически не устраивают. Наши условия может [донести] кто-то третий, потому что как это, пойти на поводу у [президента России Владимира] Путина? Для [президента Украины Владимира] Зеленского это точно крайне неприемлемо, а пойти на поводу у Трампа — это звучит как-то по-другому. Тем более он может что-то выторговать, грубо говоря, и объявить это людям», — поделилась мнением депутат.
Как заявил на пресс-конференции Дональд Трамп, ему удастся остановить конфликт на территории Украины за шесть месяцев. «Я надеюсь, в течение шести месяцев. Надеюсь, что это будет возможно в этот период», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.
По словам политика, во время его правления боевые действия бы не начались. Американский лидер охарактеризовал начало украинского конфликта как фиаско своего предшественника Джо Байдена.