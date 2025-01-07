Трамп заявил о «фиаско» Байдена из-за Украины

Трамп: конфликт на Украине начался из-за «фиаско» Байдена

Конфликт на Украине стал результатом «фиаско» президента США Джо Байдена, заявил на пресс-конференции избранный американский лидер Дональд Трамп. Его слова приводит C-SPAN.

«Это было фиаско Байдена, которое никогда не должно было произойти, если бы у нас был настоящий президент. Президент, который знал, что делает», — подчеркнул Трамп.

В этой же пресс-конференции Трамп заявил, что понимает чувства России, заявляющей о недопустимости вступления Украины в НАТО. Трамп рассказал, что долгие годы, еще до президентства Владимира Путина, Россия говорила, что НАТО не должна быть связана с Украиной. «Это как будто было высечено в камне», — добавил он.