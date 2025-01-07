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21:23, 7 января 2025Мир

Трамп заявил о «фиаско» Байдена из-за Украины

Трамп: конфликт на Украине начался из-за «фиаско» Байдена
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
СюжетРоссия и НАТО:
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Allison Robbert / Globallookpress.com

Конфликт на Украине стал результатом «фиаско» президента США Джо Байдена, заявил на пресс-конференции избранный американский лидер Дональд Трамп. Его слова приводит C-SPAN.

«Это было фиаско Байдена, которое никогда не должно было произойти, если бы у нас был настоящий президент. Президент, который знал, что делает», — подчеркнул Трамп.

В этой же пресс-конференции Трамп заявил, что понимает чувства России, заявляющей о недопустимости вступления Украины в НАТО. Трамп рассказал, что долгие годы, еще до президентства Владимира Путина, Россия говорила, что НАТО не должна быть связана с Украиной. «Это как будто было высечено в камне», — добавил он.

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