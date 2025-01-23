«100 дней уйдут на то, чтобы нас прогнуть, поломать». В России раскрыли план ВСУ в Курской области

Полковник Арзанов: ВСУ хотят 100 дней удерживать часть Курской области

Член президиума общероссийской организации «Офицеры России» полковник запаса Левон Арзанов раскрыл план Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Он считает, что Киев хочет удерживать занятую часть региона на протяжении 100 дней.

Военный эксперт уверен, что противник начнет вести торг, в ходе которого будет убеждать остановить или заморозить боевые действия, провести «какие-нибудь выборы, референдумы».

Нас будут всячески стараться водить за нос. Вот поэтому эти 100 дней уйдут на то, чтобы нас прогнуть, поломать. Украинцы эти 100 дней будут стараться быть не выбитыми из этого одного из районов Курской области Левон Арзанов полковник запаса

Арзанов предсказал ужесточение боев под Курском

По мнению полковника запаса, в Курской области ожидается ужесточение боевых действий. При этом, считает Арзанов, украинский армия может начать отступать из Донецкой народной республики (ДНР), которую командование ВСУ считает потерянным регионом. При отходе противник будет использовать тактику выжженной земли, предположил он.

Ранее о том, что украинские войска применяют данную тактику в Донбассе, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

По его словам, отступающие подразделения повсеместно пытаются уничтожить шахты в ДНР. «ВСУ повсеместно сейчас подрывают стволы шахт, уничтожают административные здания и техническую документацию, чтобы устроить выжженную землю», — сказал он.

В свою очередь, глава ДНР Денис Пушилин отметил, что противник не считает территорию ДНР своей землей и поэтому старается нанести ущерб, даже отступая из населенных пунктов.

Трамп поручил урегулировать конфликт на Украине за 100 дней

22 января президент США Дональд Трамп поручил урегулировать конфликт на Украине за 100 дней. Такую задачу он поставил перед спецпосланником по этой стране Китом Келлогом.

По данным The Wall Street Journal, почти никто всерьез не считает, что он сможет это сделать. «Скорее говорят о том, что его назначение в качестве спецпредставителя является первым шагом к началу мирных переговоров, которые Трамп намерен контролировать лично», — считают авторы издания.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В России новый план Трампа сочли пиар-акцией, приуроченной к началу его президентства. По словам сенатора Владимира Джабарова, когда Запад говорит о завершении конфликта, он, скорее всего, имеют в виду перемирие, прекращение огня, паузу на какой-то срок. Перед Россией же, указал он, стоит задача не заморозить конфликт, а окончательно его завершить.