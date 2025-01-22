В Совфеде раскритиковали намерение Трампа урегулировать конфликт на Украине за 100 дней

Джабаров раскритиковал план Трампа урегулировать конфликт на Украине за 100 дней

План нового президента США Дональда Трампа урегулировать конфликт на Украине за 100 дней — пиар акция, которая приурочена к началу его президентства, считает сенатор Владимир Джабаров. Его слова приводит Life.ru.

«Когда Дональд Трамп, многие европейские и скандинавские страны говорят о завершении конфликта, они, скорее всего, имеют в виду перемирие, прекращение огня, паузу на какой-то срок — может, 5 лет, 10 лет. Но рано или поздно все это повторится», — сказал сенатор.

По его словам, перед Россией стоит задача не заморозить конфликт, а окончательно его завершить. Не имеют оснований разговоры о том, что конфликт закончится, если не будет решена задача полного обеспечения безопасности России.

Ранее стало известно, что Трамп поручил своему спецпредставителю по Украине Киту Келлогу урегулировать украинский конфликт за 100 дней. Новый президент США, как утверждают источники The Wall Street Journal, намерен лично контролировать переговоры.

Комментируя ситуацию, сенатор Алексей Пушков заявил, что, если новый президент серьезно настроен на это, он должен разговаривать с Россией. Трамп, как отметил сенатор, в вопросе урегулирования ситуации должен выйти на такую формулу, которая будет отвечать интересам и безопасности России.