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13:24, 22 января 2025Россия

В Совфеде назвали ключ к завершению конфликта на Украине за 100 дней

Сенатор Пушков: Для завершения конфликта на Украине Трампу нужно общаться с РФ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Для того чтобы урегулировать конфликт на Украине, новый президент США Дональд Трамп, который хочет установить мир за 100 дней, должен разговаривать с Россией. Об этом, называя ключ к завершению боевых действий, написал сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

«Если Трамп серьезно настроен добиться завершения конфликта — а он и его команда утверждают, что это серьезно, он должен исходить из того, что ключ к этому находится не в Брюсселе, не в Лондоне, не в Париже и не в Киеве, а в Москве», — написал сенатор.

По его словам, Трамп в вопросе урегулирования ситуации должен выйти на такую формулу, которая будет отвечать интересам и безопасности России. Крайне опасными и не имеющими перспектив будут попытки Вашингтона обойти интересы России или давить на Москву, считает Пушков.

После инаугурации стало известно, что Трамп поручил своему спецпредставителю по Украине Киту Келлогу урегулировать украинский конфликт за 100 дней. Новый президент США, как утверждают источники The Wall Street Journal, намерен лично контролировать переговоры. Келлог при этом не будет отклоняться от планов Трампа.

ЖЗЛ
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