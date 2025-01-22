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11:42, 22 января 2025Мир

Раскрыты детали плана Келлога по урегулированию конфликта на Украине за 100 дней

WSJ: Спецпосланник Келлог не будет отклоняться от планов Трампа по Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Кит Келлог

Кит Келлог. Фото: Rod Lamkey / Consolidated News Photos / Globallookpress.com

Спецпосланник США по Украине Кит Келлог не будет отклоняться от планов американского лидера Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Трамп наслаждается компанией Келлога и видит в нем очень преданного парня, но сам Келлог никогда не оказывал никакого значимого влияния на политику. (...) Он определенно не будет предлагать решения, которые бы отклонялись от того, о чем думает Трамп», — передает газета слова источников.

Издание также цитирует бывших коллег спецпосланника по Украине, которые указали на то, что он «никогда не был дипломатом». Однако, как отмечают авторы материала, военный опыт Келлога важен для Трампа, так как он «изучает возможные последствия от продолжения или приостановки» помощи Киеву.

Ранее стало известно, что Трамп поручил Келлогу урегулировать украинский конфликт за 100 дней. Отмечалось, что спецпосланник будет консультировать президента США по возможным переговорам о разрешении украинского кризиса, но «пока неясно, нуждается ли американский лидер в советах».

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