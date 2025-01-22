Раскрыты детали плана Келлога по урегулированию конфликта на Украине за 100 дней

WSJ: Спецпосланник Келлог не будет отклоняться от планов Трампа по Украине

Спецпосланник США по Украине Кит Келлог не будет отклоняться от планов американского лидера Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Трамп наслаждается компанией Келлога и видит в нем очень преданного парня, но сам Келлог никогда не оказывал никакого значимого влияния на политику. (...) Он определенно не будет предлагать решения, которые бы отклонялись от того, о чем думает Трамп», — передает газета слова источников.

Издание также цитирует бывших коллег спецпосланника по Украине, которые указали на то, что он «никогда не был дипломатом». Однако, как отмечают авторы материала, военный опыт Келлога важен для Трампа, так как он «изучает возможные последствия от продолжения или приостановки» помощи Киеву.

Ранее стало известно, что Трамп поручил Келлогу урегулировать украинский конфликт за 100 дней. Отмечалось, что спецпосланник будет консультировать президента США по возможным переговорам о разрешении украинского кризиса, но «пока неясно, нуждается ли американский лидер в советах».