Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:12, 23 января 2025Россия

Раскрыт план ВСУ в Курской области

Полковник запаса Арзанов: ВСУ хотят 100 дней удерживать часть Курской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Член президиума общероссийской организации «Офицеры России» полковник запаса Левон Арзанов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытаются удерживать занятую часть Курской области на протяжении 100 дней. Его слова приводит ТАСС.

Арзанов напомнил, что ВСУ начнут вести торг вокруг занятого района Курской области и станут убеждать что конфликт следует остановить, а также заморозить или провести референдум.

«Вот поэтому эти 100 дней уйдут на то, чтобы нас прогнуть, поломать. Украинцы эти 100 дней будут стараться быть не выбитыми из этого одного из районов Курской области», — отметил он.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Сомнительная угроза». Как Запад отреагировал на ультиматум Трампа Путину и требования «заключить сделку» по Украине

      В России дали прогноз на 2025 год

      Раскрыт план ВСУ в Курской области

      Мужчина спас соседа от медведя и попал на видео

      Женщина уступила просьбам мужа об открытом браке и пожалела об этом

      Защищавший Трампа при покушении агент стал новым главой Секретной службы США

      В США захотели нарастить производство стволов для Украины

      На Западе сочли концом для Зеленского желание разместить иностранный контингент на Украине

      Учительница услышала странную фразу от школьника и стала опасаться за свою жизнь

      В США заявили о политически уязвимом Зеленском

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше