Полковник запаса Арзанов: ВСУ хотят 100 дней удерживать часть Курской области

Член президиума общероссийской организации «Офицеры России» полковник запаса Левон Арзанов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытаются удерживать занятую часть Курской области на протяжении 100 дней. Его слова приводит ТАСС.

Арзанов напомнил, что ВСУ начнут вести торг вокруг занятого района Курской области и станут убеждать что конфликт следует остановить, а также заморозить или провести референдум.

«Вот поэтому эти 100 дней уйдут на то, чтобы нас прогнуть, поломать. Украинцы эти 100 дней будут стараться быть не выбитыми из этого одного из районов Курской области», — отметил он.