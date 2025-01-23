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05:40, 23 января 2025Бывший СССР

На Украине ожидают завершения боевых действий и переговоров с Россией в 2025 году. Какие условия назвали в Киеве?

Вице-премьер Свириденко: Украина надеется на окончание конфликта в 2025 году
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Madeleine Kelly / Globallookpresss.com

Первый вице-премьер экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что украинские власти ожидают завершение боевых действий в 2025 году. Она выразила надежду на окончание конфликта и подчеркнула, что в Киеве допускают переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Мы надеемся, что война закончится в этом году. Переговоры могут состояться, когда Украина будет достаточно сильной, а чтобы быть сильными, нам нужно наращивать оборонное производство

Юлия Свириденко первый вице-премьер Украины

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк также допустил переговоры с президентом России. «Переговоры с Путиным возможны, но лишь при условии четкого понимания, чего стороны стремятся достичь», — сказал политик.

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6 января 2025

Зеленский поставил России ультиматум для начала переговоров

Украинский лидер заявил, что для начала диалога между Москвой и Киевом Россия должна вернуться к границам 2022 года.

Зеленский вместе с тем подчеркнул, что Киев не желает завершения Западом украинского конфликта за его спиной. Политик также вспомнил, что ранее при обсуждении переговоров США и Европа допускали такое развитие событий.

Мы не хотим, чтобы это [переговоры о разрешении конфликта] произошло за спиной Украины. Я очень верю, что США этого не сделают

Владимир Зеленский президент Украины

Украинский лидер также отметил, что президент США Дональд Трамп является самым сильным политиком в мире, как и председатель КНР Си Цзиньпин. Он выразил уверенность в том, что глава Китая может «подтолкнуть к миру» президента России.

Трамп в свою очередь пригрозил задушить торговлю России при помощи введения высоких пошлин на все товары, поставляемые из РФ в Соединенные Штаты и другие страны. Он предупредил, что пойдет на эти меры вопреки своей «любви к российскому народу», чтобы заставить власти РФ сесть за стол переговоров по Украине и заключить мирную сделку.

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Зеленский хочет введения миротворцев на территорию Украины

После окончания вооруженного конфликта Украине понадобятся минимум 200 тысяч европейских миротворцев, сказал Зеленский.

От всех европейцев? 200 тысяч, это минимум. Это минимум, иначе ничего

Владимир Зеленский президент Украины

Он объяснил эти цифры расчетами численности российских войск в будущем, предположив, что если они будут составлять 1,5 миллиона человек, то Украина будет иметь лишь половину от этого количества.

Политик также подчеркнул, что любые развернутые на Украине миротворческие силы должны включать войска США.

Он сообщил, что обратился с соответствующей просьбой к Трампу. «Этого не может быть без Соединенных Штатов. Даже если некоторые европейские друзья думают, что это может быть, нет, этого не может быть. Никто не будет рисковать без Соединенных Штатов», — сказал Зеленский.

Ранее украинский лидер заявил, что если страну не готовы взять в НАТО и ввести на ее территорию иностранных военных, то Европа должна взять на себя содержание ВСУ. Киев сохранит свою миллионную армию без членства в альянсе, добавил он. По его словам, присоединение Украины к НАТО обойдется Европе дешевле, чем содержание войск.

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