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02:47, 23 января 2025Бывший СССР

На Украине выразили надежду на окончание боев в 2025 году

Вице-премьер Свириденко: Украина надеется на окончание боев в 2025 году
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Первый вице-премьер — министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что украинские власти ожидают завершение боевых действий в 2025 году. Об этом она рассказала в интервью польской радиостанции RMF FM.

Свириденко выразила надежду на окончание боев в 2025 году и подчеркнула, что в Киеве допускают переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

«Переговоры могут состояться, когда Украина будет достаточно сильной, а чтобы быть сильными, нам нужно наращивать оборонное производство», — отметила она.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поставил России ультиматум для начала переговоров. По его словам, для начала диалога между Москвой и Киевом Россия должна вернуться к границам 2022 года.

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