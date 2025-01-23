На Украине выразили надежду на окончание боев в 2025 году

Вице-премьер Свириденко: Украина надеется на окончание боев в 2025 году

Первый вице-премьер — министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что украинские власти ожидают завершение боевых действий в 2025 году. Об этом она рассказала в интервью польской радиостанции RMF FM.

Свириденко выразила надежду на окончание боев в 2025 году и подчеркнула, что в Киеве допускают переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

«Переговоры могут состояться, когда Украина будет достаточно сильной, а чтобы быть сильными, нам нужно наращивать оборонное производство», — отметила она.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поставил России ультиматум для начала переговоров. По его словам, для начала диалога между Москвой и Киевом Россия должна вернуться к границам 2022 года.