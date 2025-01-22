Зеленский поставил России ультиматум для начала переговоров

Зеленский: Россия должна вернуться к границам 2022 года для начала диалога

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие для начала переговоров с Россией. Об ультиматуме политика написал Telegram-канал «Политика Страны».

По словам украинского лидера, для начала диалога между Москвой и Киевом Россия должна вернуться к границам 2022 года.

Зеленский вместе с тем подчеркнул, что Киев не желает завершения Западом украинского конфликта за его спиной. Политик также вспомнил, что ранее при обсуждении переговоров США и Европа допускали такое развитие событий.

21 января Зеленский назвал посредника на потенциальных переговорах с Россией. По его мнению, место за столом переговоров должна иметь Европа.