Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:01, 22 января 2025Бывший СССР

В офисе Зеленского допустили переговоры с Путиным

Советник главы офиса Зеленского Подоляк допустил переговоры с Путиным
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Михаил Подоляк

Михаил Подоляк. Фото: Efrem Lukatsky / AP

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк допустил переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Его слова передает «РБК-Украина».

«По его словам, переговоры с Путиным возможны, но лишь при условии четкого понимания, чего стороны стремятся достичь», — пишет издание, передавая слова Подоляка.

Он добавил, что президенту США Дональду Трампу необходимо начинать переговоры с Россией, только имея инструменты принуждения Москвы.

Ранее бывший украинский премьер Николай Азаров заявил, что Киев делает все, чтобы переговоры по урегулированию конфликта на Украине не состоялись. По словам бывшего политика, руководство страны не допустит переговоров с Россией, так как это означает потерю власти.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский впервые изложил свою версию срыва Стамбульских соглашений. Почему мирное соглашение так и не подписали?

      В офисе Зеленского рассказали о неформальных контактах с командой Трампа

      Разработанный в СССР самолет загорелся после посадки в Африке и попал на видео

      В России объяснили уникальность дрона «Буря-10»

      Госдума отклонила проект о выплатах молодым матерям

      Премьер Словакии созвал экстренное заседание Совбеза из-за угрозы майдана

      На Украине выросли зарплаты чиновников

      Слухи о закрытии Музея истории ГУЛАГа прокомментировали

      В ЛНР на 15 лет посадили украинскую шпионку за передачу данных о российских военных сыну

      В офисе Зеленского допустили переговоры с Путиным

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше