В офисе Зеленского допустили переговоры с Путиным

Советник главы офиса Зеленского Подоляк допустил переговоры с Путиным

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк допустил переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Его слова передает «РБК-Украина».

«По его словам, переговоры с Путиным возможны, но лишь при условии четкого понимания, чего стороны стремятся достичь», — пишет издание, передавая слова Подоляка.

Он добавил, что президенту США Дональду Трампу необходимо начинать переговоры с Россией, только имея инструменты принуждения Москвы.

Ранее бывший украинский премьер Николай Азаров заявил, что Киев делает все, чтобы переговоры по урегулированию конфликта на Украине не состоялись. По словам бывшего политика, руководство страны не допустит переговоров с Россией, так как это означает потерю власти.