Экс-премьер Азаров: Киев делает все, чтобы переговоры с Россией не состоялись

Киев делает все, чтобы переговоры по урегулированию конфликта на Украине не состоялись. В помехах возможным переговорам власти обвинил бывший украинский премьер Николай Азаров.

По словам бывшего политика, руководство страны не допустит переговоров с Россией, так как это означает потерю власти.

«Чем ближе инаугурация Трампа, тем жестче звучат высказывания из офиса относительно возможности мирных переговоров. Офисные делают все, чтобы эти переговоры не состоялись. Оно и понятно. Переговоры и заключение мира для них равносильны смещению с должностей. Ведь даже самый запуганный народ больше никогда за эту клику не проголосует», — пояснил Азаров.

Дальнейшее продолжение конфликта для украинского руководства означает сохранение власти и «огромнейших коррупционных потоков, на которых они сидят». Выделенных Байденом 50 миллиардов долларов хватит на весь 2025 год, поэтому киевский режим не думает о переговорах.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк отверг возможность начала диалога, так как, согласно его оценке, Россия «не была вынуждена заплатить достаточно высокую цену». К тому же, считает он, Украина должна получить гарантии безопасности со стороны США.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что СВО будет продолжаться до достижения поставленных целей. Он добавил, что о переговорах речь идти не может, потому что они законодательно запрещены властям в Киеве.