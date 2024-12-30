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10:52, 30 декабря 2024Россия

В Кремле оценили вероятность завершения украинского конфликта в ближайшее время

Песков заявил, что предпосылок для завершения украинского конфликта сейчас нет
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Говорить о мирном урегулировании украинского конфликта в ближайшее время преждевременно, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Вероятность скорейшего завершения специальной военной операции (СВО) он оценил в беседе с ТАСС.

Отвечая на вопрос, какой из предложенных в последнее время планов мирного урегулирования конфликта на Украине России нравится больше, представитель Кремля сообщил: «Пока преждевременно об этом говорить, пока предпосылок для мирного урегулирования нет, очевидно».

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Песков также подчеркнул, что СВО будет продолжаться до достижения поставленных целей по обеспечению государственных интересов, а о переговорах сейчас речь идти не может, поскольку они законодательно запрещены украинскими властями.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил об открытости России к переговорам с Украиной, однако договор должен стать нерушимым. Дипломат напомнил, что российский лидер Владимир Путин озвучил принципиальную позицию страны по урегулированию конфликта на Украине.

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