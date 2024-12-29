Лавров заявил об открытости России к переговорам по Украине

Глава МИД Лавров заявил, что Россия открыта к переговорам по Украине

Москва открыта к переговорам по Украине, однако договор должен стать нерушимым. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, чьи слова приводит ТАСС.

Дипломат напомнил, что президент России Владимир Путин озвучил принципиальную позицию страны по урегулированию конфликта на Украине. Москва остается готова к переговорам, добавил он.

«Со своей стороны хотел бы особо акцентировать, что речь может идти только о надежных, юридически обязывающих договоренностях, которые должны устранить первопричины конфликта и в которых должен быть закреплен механизм невозможности их нарушения», — сказал Лавров.

Ранее глава МИД заявил, что Россию не устраивает предложение избранного президента США Дональда Трампа об отсрочке вступления Украины в НАТО на 20 лет. Он подчеркнул, что это предложение, как и идея ввести на ее территорию контингент миротворцев ЕС и Великобритании, не находит поддержки в правительстве России.