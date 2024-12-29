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15:14, 29 декабря 2024Россия

Лавров раскрыл отношение России к предложению Трампа об отсрочке вступления Украины в НАТО

Лавров: Россию не устраивает предложение об отсрочке членства Украины в НАТО
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Россию не устраивает предложение избранного президента США Дональда Трампа об отсрочке вступления Украины в НАТО на 20 лет. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что предложение команды Трампа об отсрочке членства Украины в НАТО на 20 лет, как и идея ввести на ее территорию контингент миротворцев ЕС и Великобритании, не находит поддержки в правительстве России.

Лавров также отметил, что, судя по последним интервью Трампа, он хочет заморозить боевые действия по линии фронта и переложить дальнейшую ответственность за противостояние с вооруженными силами России на Европу.

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Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по урегулированию ситуации вокруг Украины. Однако, по словам главы российского МИД, переговоры должны быть нацелены на устранение первопричин кризиса. «Мы готовы к переговорам, но они должны быть нацелены на устранение первопричин украинского кризиса и учитывать реальную ситуацию "на земле"», — уточнил он.

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